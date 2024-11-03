«Ахмат» — «Пари НН»: ничья после первого тайма

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«Ахмат» и «Пари НН» не открыли счет в первом тайме матча 14-го тура чемпионата России — 0:0.

На 32-й минуте предупреждение получил полузащитник нижегородцев Никита Каккоев. Футболист пропустит следующий матч из-за перебора желтых карточек.

Игра проходит на «Ахмат Арене» в Грозном.