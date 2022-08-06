«Спартак»: спрос на билеты упал из-за Fan ID

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что на данный момент спрос на билеты на матчи команды в РПЛ сезона-2022/23 намного меньше, чем был ранее.

«Я бы не назвал проблемой ситуацию с пропускными зонами. Решаются сложности. Но это сложности технического характера. Даже если бы трудностей не было, мы все равно продаем столько билетов, сколько есть спрос. А сейчас спрос гораздо меньше, чем раньше, в том числе из-за введения системы карты болельщика», — заявил Зеленов.