Мележиков — о Роше: «Будем разговаривать с игроком и дальше вырабатывать решение»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что форвард Педро Роша на днях вернется в Москву. Бразильский форвард выступает за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды.

— Я с ним в понедельник увижусь, переговорю. Он в Москву прилетает. Будем разговаривать с игроком и дальше вырабатывать решение, — заявил Мележиков.

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 года за 12 миллионов евро. В составе московского клуба нападающий провел 19 матчей, забив в них 1 мяч и отдав 2 результативные передачи. Контракт 27-летнего бразильца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Мележиков заявил, что клуб не рассчитывает на Рошу.