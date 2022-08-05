В «Спартаке» рассказали о состоянии Джикии перед матчем с «Уралом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, сможет ли защитник московской команды Георгий Джикия принять участие в матче 4-го тура РПЛ против «Урала». Ранее сообщалось, что капитан красно-белых вернулся в общую группу.

«Да, Джикия действительно вернулся в общую группу. Он прилетел с командой в Екатеринбург. По поводу того, сыграет ли Джикия с «Уралом», решение будет принимать тренерский штаб в день игры», — приводит слова Зеленова Sport24.

31 июля 28-летний российский защитник пропустил встречу 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1) из-за травмы.

Матч 4-го тура премьер-лиги «Урал» — «Спартак» состоится 6 августа, начало — в 15.00 по московскому времени.