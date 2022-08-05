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Сегодня, 18:53

В «Спартаке» рассказали о состоянии Джикии перед матчем с «Уралом»

Алексей Еремин
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, сможет ли защитник московской команды Георгий Джикия принять участие в матче 4-го тура РПЛ против «Урала». Ранее сообщалось, что капитан красно-белых вернулся в общую группу.

«Да, Джикия действительно вернулся в общую группу. Он прилетел с командой в Екатеринбург. По поводу того, сыграет ли Джикия с «Уралом», решение будет принимать тренерский штаб в день игры», — приводит слова Зеленова Sport24.

31 июля 28-летний российский защитник пропустил встречу 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1) из-за травмы.

Матч 4-го тура премьер-лиги «Урал» — «Спартак» состоится 6 августа, начало — в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-05-v-spartake-rasskazali-o-sostoyanii-dzhikii-pered-matchem-s-uralom
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Дмитрий Зеленов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
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Николай Комличенко

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 3
П
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Оренбург

 2
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Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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