Федотов рассказал о конкуренции между Обляковым и Мойзесом в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от новичка команды, защитника Мойзеса.

«Очень одаренный физически футболист. Бокс-ту-бокс. Обрабатывает всю бровку. Есть хорошая завершающая передача, человек способен забивать голы. Универсальный игрок. Он привнесет стабильность в игре.

Он будет конкурировать с Обляковым. Ему еще нужно доказать свою состоятельность. Понятно, что есть вопрос адаптации. Но мы говорим о конкуренции. Она выигрывается на тренироках», — сказал тренер YouTube-каналу ЦСКА.

В четверг, 4 августа, московский клуб объявил об аренде 27-летнего бразильца у «Интернасьонала» до окончания сезона-2022/23 с опцией выкупа трансфера.