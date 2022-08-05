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Сегодня, 18:54

Федотов рассказал о конкуренции между Обляковым и Мойзесом в ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от новичка команды, защитника Мойзеса.

«Очень одаренный физически футболист. Бокс-ту-бокс. Обрабатывает всю бровку. Есть хорошая завершающая передача, человек способен забивать голы. Универсальный игрок. Он привнесет стабильность в игре.

Он будет конкурировать с Обляковым. Ему еще нужно доказать свою состоятельность. Понятно, что есть вопрос адаптации. Но мы говорим о конкуренции. Она выигрывается на тренироках», — сказал тренер YouTube-каналу ЦСКА.

В четверг, 4 августа, московский клуб объявил об аренде 27-летнего бразильца у «Интернасьонала» до окончания сезона-2022/23 с опцией выкупа трансфера.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aeD88CVq85g
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Иван Обляков
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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