Капитан «Спартака» Джикия вернулся в общую группу

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба красно-белых.

31 июля 28-летний российский защитник пропустил встречу 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1) из-за травмы.

Матч 4-го тура премьер-лиги «Урал» — «Спартак» состоится 6 августа, начало — в 20.00 по московскому времени.