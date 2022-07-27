Нобель Арустамян: «Супруга Мозеса настаивает на отъезде из России»

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может покинуть команду.

По его словам, супруга 31-летнего нигерийца настаивает на отъезде из России.

«Агент нигерийца в последние недели активно предлагал услуги своего клиента на итальянском рынке. В частности, у него был диалог с «Интером», за который Мозес уже выступал на правах аренды. Также был разговор с «Торино». Пока переговоры ничем конкретным не завершились и игрок вернулся в расположение «Спартака», но его супруга настаивает на отъезде из России, так что трансфер еще может случиться. Агент Мозеса также прорабатывает варианты с Англией», — сказал Арустамян в видео на своем YouTube-канале.

Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола в 2 матчах за красно-белых. Контракт футболиста с московским клубом действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.

30.07.2022 | Зенит — Локомотив