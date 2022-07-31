«Спартак» планирует открыть аллею чемпионов у стадиона

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал открытие памятника Игорю Нетто у стадиона красно-белых.

— Эмоции? Гордость! Такие события объединяют всех — старшее и молодое поколение, — подчеркнул Зеленов. — Сегодня было произнесено столько хороших слов. Здорово, что этот памятник теперь стоит там, где и должен стоять — на трибуне Игоря Нетто.

— Это идея Федуна поставить памятник?

— Идея сама по себе витала в воздухе. Легенде должен стоять памятник — это естественно. Важно, что Леонид Арнольдович воплотил ее в реальность.

— Есть понимание, кому следующему поставят памятник?

— Посмотрим, аллея точно будет. Планы такие есть.

— Дорого ли обошлось возведение этого памятника?

— Не могу сказать. Получился очень помпезный и хороший памятник. Денег тут никто не считал. Главное, что получился красивым. Изготавливали в России.