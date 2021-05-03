В «Спартаке» рассказали о критериях поиска нового главного тренера

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ», на какие критерии клуб опирался в поиске нового тренера.

— Какие критерии были при поиске нового тренера?

— Мы хотели, чтобы у тренера была психология победителя и титулы.

— Это титулованный тренер?

— Да, он выиграл несколько трофеев.

— Среди этих титулов есть еврокубки?

— Вы сами все узнаете, пока ничего не могу сказать.

— «Спартак» серьезно рассматривал кандидатуру Жозе Моуриньо?

— Нет.

— Леонид Федун согласен с кандидатом, который был предложен?

— Естественно, это все обсуждалось на трансферном комитете. Решение принято.

— Когда будет объявлен новый тренер?

— Когда у Доменико Тедеско закончится контракт, и когда мы достигнем всех договоренностей.

(Артем Калинин)