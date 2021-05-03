В «Спартаке» рассказали о критериях поиска нового главного тренера
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ», на какие критерии клуб опирался в поиске нового тренера.
— Какие критерии были при поиске нового тренера?
— Мы хотели, чтобы у тренера была психология победителя и титулы.
— Это титулованный тренер?
— Да, он выиграл несколько трофеев.
— Среди этих титулов есть еврокубки?
— Вы сами все узнаете, пока ничего не могу сказать.
— «Спартак» серьезно рассматривал кандидатуру Жозе Моуриньо?
— Нет.
— Леонид Федун согласен с кандидатом, который был предложен?
— Естественно, это все обсуждалось на трансферном комитете. Решение принято.
— Когда будет объявлен новый тренер?
— Когда у Доменико Тедеско закончится контракт, и когда мы достигнем всех договоренностей.
(Артем Калинин)
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