Ещенко рассказал, почему «Спартак» отдал инициативу после первого гола
19:47
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями после матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (2:1).
«Переживали за результат, поэтому отдали инициативу после первого забитого гола. Последние пять минут первого тайма не получались, надо было спокойно доводить до перерыва.
В перерыве я уходил разминаться, думаю, Тедеско хорошо настроил команду на вторую половину. Согласен, что «Спартак» обязан брать шесть очков в оставшихся матчах. Других планов у нас нет».
В составе победителей отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Хозяева отличились благодаря автоголу Ильи Кутепова.
(Севастиан Терлецкий)
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