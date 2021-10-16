В «Спартаке» прокомментировали информацию о трансфере защитника «Шахтера»
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» информацию о подписании контракта с центральным защитником «Шахтера» Марком Мампасси.
«Это фейк», — сказал Зеленов «СЭ».
Ранее блогер и аналитик Евгений Кузьменко сообщил в своем Telegram-канале, что красно-белые подписали контракт с 18-летним украинским футболистом «Шахтера». По информации источника, «Спартак» заплатил клубу 3 миллиона евро за игрока, который должен перейти в московскую команду в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Мампасси выступает на правах аренды за «Мариуполь», за который провел 8 матчей и сделал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю