Дивеев, Джикия и Сафонов стали финалистами премии «Джентльмен года»
Определился тройка претендентов на премию «Джентльмен года» в 2021 году.
По результатам голосования болельщиков, которое проводилось до 16 октября, в тройку финалистов вошли защитник ЦСКА Игорь Дивеев (41,75% голосов), капитан «Спартака» Георгий Джикия (40,6%) и голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов (5,67%).
Победителя из этой тройки выберет уже специальное жюри.
В 2020 году «Джентльменом года» был назван защитник ЦСКА Марио Фернандес.
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