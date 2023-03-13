В «Спартаке» пожелали Потаповой успехов после выхода на турнир в США в форме клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход теннисистки Анастасии Потаповой на корт турнира в Индиан-Уэллсе в форме красно-белых.

«Анастасия — наша давняя болельщица. Вполне естественно, что она носит кб-цвета. Желаем ей успеха и всегда ждем в Москве на матчах «Спартака»! — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее сообщалось, что теннисистка Потапова в футболке «Спартака» вышла на матч третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).