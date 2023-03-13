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Орлов — о победе ЦСКА над «Крыльями»: «Счет мог быть крупнее»

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Советский нападающий Николай Орлов прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями Советов» (4:0) в 19-м туре РПЛ.

«Победа ЦСКА не вызывает никаких вопросов. Скажу даже более, счет мог бы быть еще более крупным.

Почему «Крылья» сыграли так плохо? Их просто наказали за ошибки. Сначала свой шанс упустил Сычевой-Писарский. У него была хорошая возможность забить первый гол в этом матче и вывести свою команду вперед. Защитники армейцев его совсем забили, потеряли. Но он не подстроился, не исполнил, как надо. Мог бить левой, мог остановить и потом пробить, но пытаться забить в касание сходу влет — так себе решение. А потом уже самарцы «наломали дров» на своей половине", — цитирует Орлова «Евро-Футбол.Ру».

Победу ЦСКА принесли голы Антона Заболотного, Ивана Облякова, Федора Чалова и Виллиана Роши. Благодаря этому результату команда Владимира Федотова набрала 32 очка и осталась на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005046420_nikolay_orlov_ne_dumayu_chto_nijegorodcyi_vyiletyat_seychas_kryilya_smotryatsya_gorazdo_slabee
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Пари НН – Торпедо
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Локомотив

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Локомотив

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