Агент Ранджеловича заявил, что с игроком все в порядке

Агент Василлис Панагиотакис, представляющий интересы нападающего «Урала» Лазара Ранджеловича, рассказал о состоянии футболиста.

«С Лазарем все в порядке. Он не травмирован», — приводит слова Панагиотакиса Sport24.

Серб был заменен в перерыве матча 19-го тура РПЛ против «Торпедо».

25-летний нападающий присоединился к «Уралу» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за куб 18 матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.