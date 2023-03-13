Агент Ранджеловича заявил, что с игроком все в порядке
Агент Василлис Панагиотакис, представляющий интересы нападающего «Урала» Лазара Ранджеловича, рассказал о состоянии футболиста.
«С Лазарем все в порядке. Он не травмирован», — приводит слова Панагиотакиса Sport24.
Серб был заменен в перерыве матча 19-го тура РПЛ против «Торпедо».
25-летний нападающий присоединился к «Уралу» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за куб 18 матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
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|40
|
3
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|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
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|19
|9
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|5
|35-24
|32
|
5
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|19
|9
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|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
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|
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|
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|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
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|19
|8
|4
|7
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|28
|
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|
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|5
|9
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|
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|19
|5
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|19
|
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|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
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|9-33
|7
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|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
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