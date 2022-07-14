Мележиков: «До зимы точно не будем назначать спортивного директора. Сейчас работаем с Ребровым»

В «Спартаке» подтвердили, что не будут назначать нового спортивного директора до зимы

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что клуб не планирует назначать нового спортивного директора до зимы.

Вчера, 13 июля итальянец Лука Каттани ушел с должности спортивного директора красно-белых. «СЭ» сообщал, что московский клуб не собирается назначать сменщика Каттани до зимы этого года. Также сообщалось, что часть функций спортивного директора «Спартака» возьмет на себя Артем Ребров.

— Кто-нибудь будет новым спортивным директором Спартака?

— До зимы точно нет, а дальше будем смотреть по ситуации. На сегодняшний день мы работаем с Артемом Ребровым. Я сразу вам говорю, что у Артема заложена достаточно дорогая база, благодаря совместной работе с «Лукойлом». Он уже достаточно активный в процессе, имеются контакты, имеет все задачи, находится в непосредственно тесном взаимодействии с тренером. Поэтому я очень надеюсь, что мы доработаем и Артем будет готов к тому, чтобы взять на себя большую часть по спортивному блоку.

— То есть по сути он сейчас исполняет роль спортивного директора?

— Я опираюсь сейчас на него, по сути реализация задач по спортивному блоку- это выход футболистов при наличии предложений или по необходимости или на вход футболистов с предварительным определением позиций, технические характеристик и так далее. Будет решать сейчас трио по большому счету- генеральный директор, Артем Ребров, как технический координатор и главный тренер, потому что мы больше отталкиваемся от позиции главного тренера. Естественно, это все будет делаться непосредственно при участии селекционного отдела, который существует, который работает и который будет давать определённые заключения.

Лука Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.