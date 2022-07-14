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Мележиков: «До зимы точно не будем назначать спортивного директора. Сейчас работаем с Ребровым»

В «Спартаке» подтвердили, что не будут назначать нового спортивного директора до зимы
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что клуб не планирует назначать нового спортивного директора до зимы.

Вчера, 13 июля итальянец Лука Каттани ушел с должности спортивного директора красно-белых. «СЭ» сообщал, что московский клуб не собирается назначать сменщика Каттани до зимы этого года. Также сообщалось, что часть функций спортивного директора «Спартака» возьмет на себя Артем Ребров.

— Кто-нибудь будет новым спортивным директором Спартака?

— До зимы точно нет, а дальше будем смотреть по ситуации. На сегодняшний день мы работаем с Артемом Ребровым. Я сразу вам говорю, что у Артема заложена достаточно дорогая база, благодаря совместной работе с «Лукойлом». Он уже достаточно активный в процессе, имеются контакты, имеет все задачи, находится в непосредственно тесном взаимодействии с тренером. Поэтому я очень надеюсь, что мы доработаем и Артем будет готов к тому, чтобы взять на себя большую часть по спортивному блоку.

— То есть по сути он сейчас исполняет роль спортивного директора?

— Я опираюсь сейчас на него, по сути реализация задач по спортивному блоку- это выход футболистов при наличии предложений или по необходимости или на вход футболистов с предварительным определением позиций, технические характеристик и так далее. Будет решать сейчас трио по большому счету- генеральный директор, Артем Ребров, как технический координатор и главный тренер, потому что мы больше отталкиваемся от позиции главного тренера. Естественно, это все будет делаться непосредственно при участии селекционного отдела, который существует, который работает и который будет давать определённые заключения.

Лука Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.

Артем Ребров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Лука Каттани
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