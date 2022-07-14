Мележиков: «До зимы точно не будем назначать спортивного директора. Сейчас работаем с Ребровым»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что клуб не планирует назначать нового спортивного директора до зимы.
Вчера, 13 июля итальянец Лука Каттани ушел с должности спортивного директора красно-белых. «СЭ» сообщал, что московский клуб не собирается назначать сменщика Каттани до зимы этого года. Также сообщалось, что часть функций спортивного директора «Спартака» возьмет на себя Артем Ребров.
— Кто-нибудь будет новым спортивным директором Спартака?
— До зимы точно нет, а дальше будем смотреть по ситуации. На сегодняшний день мы работаем с Артемом Ребровым. Я сразу вам говорю, что у Артема заложена достаточно дорогая база, благодаря совместной работе с «Лукойлом». Он уже достаточно активный в процессе, имеются контакты, имеет все задачи, находится в непосредственно тесном взаимодействии с тренером. Поэтому я очень надеюсь, что мы доработаем и Артем будет готов к тому, чтобы взять на себя большую часть по спортивному блоку.
— То есть по сути он сейчас исполняет роль спортивного директора?
— Я опираюсь сейчас на него, по сути реализация задач по спортивному блоку- это выход футболистов при наличии предложений или по необходимости или на вход футболистов с предварительным определением позиций, технические характеристик и так далее. Будет решать сейчас трио по большому счету- генеральный директор, Артем Ребров, как технический координатор и главный тренер, потому что мы больше отталкиваемся от позиции главного тренера. Естественно, это все будет делаться непосредственно при участии селекционного отдела, который существует, который работает и который будет давать определённые заключения.
Лука Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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