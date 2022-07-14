Колосков — о переходе Агаларова в «Ахмат»: «Для него это уже движение вперед»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался о переходе нападающего Гамида Агаларова в «Ахмат».
«Его никто не приглашает в команды лучше. «Ахмат» — серьезный клуб со стабильным финансированием. Для него это уже какое-то движение вперед. Если он будет проявлять такие же бомбардирские качества, то уже и более серьезные клубы им заинтересуются. Решение Агаларова абсолютно правильное», — сказал Колосков «СЭ».
В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 6 миллионов евро.
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10
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11
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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