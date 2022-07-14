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Колосков — о переходе Агаларова в «Ахмат»: «Для него это уже движение вперед»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался о переходе нападающего Гамида Агаларова в «Ахмат».

«Его никто не приглашает в команды лучше. «Ахмат» — серьезный клуб со стабильным финансированием. Для него это уже какое-то движение вперед. Если он будет проявлять такие же бомбардирские качества, то уже и более серьезные клубы им заинтересуются. Решение Агаларова абсолютно правильное», — сказал Колосков «СЭ».

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

Гамид Агаларов. В «Уфе» подтвердили трансфер Агаларова в «Ахмат»
Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Уфа
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