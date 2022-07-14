Бабаев прокомментировал уход Магнуссона из ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в беседе с «СЭ» прокомментировал уход защитника Хердура Магнуссона.

«Там была раздутая информация. Мы не исключали варианта, что ситуация сложится так, что мы говорим «до свидания». Я говорил это Хердуру после матча с «Ростовом». Это не было попыткой однозначно подписать новое соглашение. Переговоры не увенчались успехом. Была одна из опций, но по ряду причин мы посчитали, что это не самое лучшее решение в данный момент.

Он продлил контракт через неделю после того, как все началось. Не предполагали, какие начнутся процессы. Плюс, семья. Все эти факторы немного поменяли ситуацию. Это одно из самых тяжелых решений в его жизни. Находясь под таким давлением, тяжело сделать выбор. По факту, он оказался перед выбором: семья или работа», — сказал Бабаев.

9 июля стало известно, что 29-летний исландец перешел в «Панатинаикос». Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. Магнуссон играл за красно-синих с 2018 по 2022 год. В мае он покинул московский клуб в качестве свободного агента.