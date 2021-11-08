В «Спартаке» ожидают возвращения Жиго к матчу с «Краснодаром»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние здоровья защитника Самуэля Жиго.

Ранее, 7 ноября, 28-летний французский футболист из-за повреждения пропустил матч 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Жиго травмировался во время разминки перед игрой.

«Как и говорил тренер на пресс-конференции, у Жиго ушиб. Ожидаем его возвращения к следующему матчу», — сообщил Зеленов.

В текущем сезоне Жиго провел 18 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

20 ноября в матче 15-го тура РПЛ красно-белые на выезде сыграют против «Краснодара».