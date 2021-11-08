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В «Спартаке» ожидают возвращения Жиго к матчу с «Краснодаром»

21:20
Самуэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самуэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние здоровья защитника Самуэля Жиго.

Ранее, 7 ноября, 28-летний французский футболист из-за повреждения пропустил матч 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Жиго травмировался во время разминки перед игрой.

«Как и говорил тренер на пресс-конференции, у Жиго ушиб. Ожидаем его возвращения к следующему матчу», — сообщил Зеленов.

В текущем сезоне Жиго провел 18 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

20 ноября в матче 15-го тура РПЛ красно-белые на выезде сыграют против «Краснодара».

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Артем Калинин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры