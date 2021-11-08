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Бека-Бека не сыграет за молодежную сборную Франции из-за травмы

22:12
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Полузащитник «Локомотива» и молодежной сборной Франции Алексис Бека-Бека получил травму приводящей мышцы бедра, сообщает Ouest-France.

Из-за повреждения футболист пропустит матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2023 с командами Армении (11 ноября) и Северной Македонии (16 ноября).

О подробностях повреждения, а также о сроках восстановления футболиста не сообщается.

Бека-Бека в нынешнем сезоне провел 11 матчей за «Локомотив» во всех турнирах.

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Иван Шитик все материалы автора

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