Бека-Бека не сыграет за молодежную сборную Франции из-за травмы
22:12
Полузащитник «Локомотива» и молодежной сборной Франции Алексис Бека-Бека получил травму приводящей мышцы бедра, сообщает Ouest-France.
Из-за повреждения футболист пропустит матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2023 с командами Армении (11 ноября) и Северной Македонии (16 ноября).
О подробностях повреждения, а также о сроках восстановления футболиста не сообщается.
Бека-Бека в нынешнем сезоне провел 11 матчей за «Локомотив» во всех турнирах.
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