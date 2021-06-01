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В «Спартаке» отреагировали на возможный переход Крала в «Вест Хэм»

11:10
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию о возможном переходе Алекса Крала в «Вест Хэм».

«Крал очень профессионально относится к своей карьере. И , как результат, стал системообразующим игроком «Спартака». Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по его возможному трансферу», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее «Hammer.news» сообщил, что «Вест Хэм» начал переговоры с 23-летним игроком в пятницу. Источник утверждает, что полузащитник согласовал условия личного контракта с английским клубом.

Крал перешел в «Спартак» из «Славии» зимой 2020 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 30 матчей в премьер-лиге и кубке и сделал 6 результативных передач.

(Владислав Флегонтов)

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