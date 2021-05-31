В «Химках» не исключили возвращения Логашова, Долгова, Мирзова и Глушенкова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что девять футболистов покинули «Химки» по истечению срока контрактов.

«Это запланированная история. У кого-то закончился договор аренды, с кем-то не договорились по контракту, кто-то покидает клуб по возрасту. Арендованные игроки покинули клуб, дальше мы будем вести переговоры. Мы не исключаем того, что Логашов и Долгов могут вернуться в команду. Все будет зависеть от возможностей клуба и желания игроков. Будем разговаривать со всеми», — сказал Терюшков «СЭ».

Также Терюшков высказался относительно будущего Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова.

«Мы заинтересованы в их возвращении. Ни для кого не будет секретом, если я скажу, что они бы хотели играть в основном составе своего основного клуба — «Спартака». Сейчас там новый тренер. Я желаю ребятам удачи, пусть у них все получится. В случае чего, мы будем разговаривать с ребятами, проводить работу. Не исключаю их возвращения обратно в «Химки», — добавил Терюшков.

Сегодня, 31 мая, сразу пять футболистов «Химок» покинули клуб по истечении контрактов. Это Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев. Выступавшие за «Химки» на правах аренды Александр Долгов и Арсений Логашов возвращаются в «Ростов», а Резиуан Мирзов и Максим Глушенков присоединятся к «Спартаку».

(Владимир Пушкарев)