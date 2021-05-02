Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» в чемпионате России в третий раз подряд.

2 мая в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые разгромили железнодорожников со счетом 6:1 и досрочно завоевали золотые медали РПЛ.

«Я так счастлив, что «Зенит» выиграл чемпионат. Надеюсь, что они продолжат его выигрывать еще много лет! Мои поздравления клубу, игрокам и, не менее, фанатам», — сказал Данни.

«Зенит» выиграл РПЛ в третий раз подряд, а также в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).

(Данил Алешин)