Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу команды в чемпионате России. В 28-м туре Тинькофф РПЛ питерцы разгромили «Локомотив» (6:1) и досрочно стали чемпионами.

«Чемпионы России! Горжусь этой потрясающей командой. Поздравляю всех, особенно наших болельщиков. Спасибо!» — написал Ловрен в Instagram.

Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоевывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020.