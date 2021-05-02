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Ловрен — о чемпионстве «Зенита»: «Горжусь этой потрясающей командой»

22:42
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу команды в чемпионате России. В 28-м туре Тинькофф РПЛ питерцы разгромили «Локомотив» (6:1) и досрочно стали чемпионами.

«Чемпионы России! Горжусь этой потрясающей командой. Поздравляю всех, особенно наших болельщиков. Спасибо!» — написал Ловрен в Instagram.

Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоевывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры