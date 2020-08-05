Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал разговоры о том, что супруга владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова принимает важнейшие решения в управлении клубом.

— Это все-таки семейная тема. Надо у Леонида Арнольдовича спросить, — сказал Газизов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». — Зачем спрашивать у других? О своей супруге он должен говорить. В «Спартаке» нет этой темы.