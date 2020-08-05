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«В «Спартаке» нет этой темы». Газизов — о влиянии супруги Федуна на управление клубом

5 августа 2020, 23:30
Леонид Федун (слева) и Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун (слева) и Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал разговоры о том, что супруга владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова принимает важнейшие решения в управлении клубом.

— Это все-таки семейная тема. Надо у Леонида Арнольдовича спросить, — сказал Газизов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». — Зачем спрашивать у других? О своей супруге он должен говорить. В «Спартаке» нет этой темы.

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