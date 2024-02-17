Каррера: «Ивич проделывает отличную работу с «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил работу Владимира Ивича в «Краснодаре».

«Я лично не знаком с Ивичем, но он проделывает отличную работу с «Краснодаром». Это сильная команда», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Команда под руководством сербского специалиста возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков за 18 туров.

До этого 46-летний специалист работал в таких клубах, как «Маккаби», «Уотфорд» и ПАОК.