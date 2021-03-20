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Кварацхелия извинился перед болельщиками «Рубина» за поражение от «Химок»

12:47
Сторис Хвичи Кварацхелии. Фото Instagram
Сторис Хвичи Кварацхелии. Фото Instagram
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия извинился перед болельщиками за поражение в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:3).

«Извините за разочарование. В жизни бывают победы и поражения, без поражений нельзя ничему научиться. Мы вернемся и станем сильнее. Спасибо за поддержку», — написал у себя в Instagram Кварацхелия.

Сторис Хвичи Кварацхелии. Фото Instagram
Сторис Хвичи Кварацхелии. Фото Instagram

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками в 23 матчах.

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