В «Сочи» прокомментировали разгромную победу над ЦСКА
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.
«Очень рады победе сегодня. Вы видите, мы стараемся! Это самое главное. Когда коллектив старается, результат есть. С ребятами после игры пообщались. Какие у них еще могут быть эмоции после такого матча? Нормальный, хороший настрой. Двигаемся дальше», — сказал Рубашко «СЭ».
После 14 туров ЦСКА идет на пятом месте в таблице Тинькофф РПЛ (23 очка). «Сочи» расположился на второй строчке (27).
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