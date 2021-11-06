Федотов: «Сочи» стабильно провел первый отрезок чемпионата»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:1) подвел первого итоги отрезка чемпионата.
— Можете подвести итоги этого отрезка чемпионата?
— Все справедливо: самоотдача, проявленное мастерство.. Все компоненты команда показала, поэтому находится на таком месте в таблице. Команда стабильно провела этот отрезок.
— Нет ли у вас расстройства из-за того, что сейчас пауза на игры сборных в момент, когда команда набрала ход?
— Мы принимаем это как данность. Все спланировано, поэтому никакого сожаления.
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