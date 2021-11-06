Болельщик ЦСКА, известный пародист Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от гостевого поражения армейцев от «Сочи» (1:4) в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.

«После такого матча хочется выключить телефон, но мой стаж боления за ЦСКА столь велик, что так трусливо вести себя не имею права. Такого чудовищно провального первого тайма от ЦСКА не припомню. Воздержусь от поименных обвинений, авторы детских ошибок очевидны. После трех голов в первом тайме «Сочи» позволяли себе играть пижонски. Березуцкий перемудрил с конфигурацией. Команда обязана отреагировать таким образом, чтобы заслужить прощения болельщиков. Фанаты долго приходят в себя после таких поражений», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также популярный комик высказался о моментах матча «Сочи» — ЦСКА.

«Во втором тайме команда предстала более содержательной. Отмечу Зайнутдинова на левом фланге. Замены повлияли на четкость построения. Но команда с претензией на что-то серьезное не имеет права позволять себе такие первые таймы. «Сочи» во второй половине игры действовал с позиции крупного преимущества, отдал мяч и владение. Могли уйти с более пристойным результатом. Сочинцам, безусловно, везло, поскольку использовали все свои голевые моменты, а ЦСКА свои шансы запорол. Армейцы должны винить в случившемся самих себя. Если в Казани был нокдаун, то в Сочи команда ощутила чувствительный нокаут», — добавил Грушевский.

ЦСКА после 14 туров занимает пятое место, а «Сочи» располагается на втором.