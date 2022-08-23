В «Сочи» прокомментировали предложение ЦСКА по Нобоа

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что ЦСКА делал предложение по переходу хавбека Кристиана Нобоа.

«Предложений не было, опять слухи. Поинтересуйтесь у руководства ЦСКА на этот счет», — цитирует Рубашко «РБ Спорт».

Ранее Нобоа подтверждал, что армейцы сделали сочинцам предложение о его переходе.

В текущем сезоне Нобоа провел 6 матчей за сочинцев, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 37-летнего футболиста в 1 миллион евро. В «Сочи» эквадорец играет с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. Его контракт с командой истекает летом 2023 года.