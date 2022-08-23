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Сегодня, 13:52

В «Сочи» прокомментировали предложение ЦСКА по Нобоа

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что ЦСКА делал предложение по переходу хавбека Кристиана Нобоа.

«Предложений не было, опять слухи. Поинтересуйтесь у руководства ЦСКА на этот счет», — цитирует Рубашко «РБ Спорт».

Ранее Нобоа подтверждал, что армейцы сделали сочинцам предложение о его переходе.

В текущем сезоне Нобоа провел 6 матчей за сочинцев, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 37-летнего футболиста в 1 миллион евро. В «Сочи» эквадорец играет с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. Его контракт с командой истекает летом 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-rubashko-predlozhenij-ot-tsska-po-noboa-ne-by-lo-e-to-sluhi/
Кристиан Нобоа
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 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
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 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
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8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
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 Химки 6 2 1 3 8-9 7
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 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
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 Факел 6 0 4 2 8-12 4
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