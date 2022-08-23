Нобоа: «Было предложение от ЦСКА, я согласился. Но «Сочи» не отпустил»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе в ЦСКА. Ранее хавбек ретвитнул пост со своим одобрением трансфера в московский клуб.

«Это старые новости. Все знают, что я разговаривал с ЦСКА. Было предложение — я сказал: «Да». Но «Сочи» меня не отпустил. Все об этом знают, в этом нет ничего нового», — сказал Нобоа «СЭ».

В текущем сезоне Нобоа провел 6 матчей за сочинцев, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 37-летнего футболиста в 1 миллион евро. В «Сочи» эквадорец играет с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. Его контракт с командой истекает летом 2023 года.