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Нобоа: «Было предложение от ЦСКА, я согласился. Но «Сочи» не отпустил»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе в ЦСКА. Ранее хавбек ретвитнул пост со своим одобрением трансфера в московский клуб.

«Это старые новости. Все знают, что я разговаривал с ЦСКА. Было предложение — я сказал: «Да». Но «Сочи» меня не отпустил. Все об этом знают, в этом нет ничего нового», — сказал Нобоа «СЭ».

В текущем сезоне Нобоа провел 6 матчей за сочинцев, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 37-летнего футболиста в 1 миллион евро. В «Сочи» эквадорец играет с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. Его контракт с командой истекает летом 2023 года.

Кристиан Нобоа
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ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
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 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
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 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
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 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
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 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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