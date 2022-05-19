В «Рубине» ввели премиальные в 10 тысяч евро за победу каждому футболисту

По данным «СЭ», на три заключительные игры чемпионата России в «Рубине» ввели систему премиальных за победу — 10 тысяч евро.

В руководстве клуба решили таким образом мотивировать команду, которая может вылететь в ФНЛ.

После введения премий казанцы проиграли «Локомотиву» (0:1) и «Уралу» (0:3). В заключительном туре «Рубин» на своем поле примет «Уфу» и в случае победы спасется от прямого вылета в ФНЛ. В случае поражения команда Леонида Слуцкого опустится на 15-е место в таблице и потеряет место в РПЛ.

Матч «Рубин» — «Уфа» состоится в субботу, 21 мая. Начало — в 17.00 (мск).