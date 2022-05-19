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В «Рубине» ввели премиальные в 10 тысяч евро за победу каждому футболисту

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Рубина».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

По данным «СЭ», на три заключительные игры чемпионата России в «Рубине» ввели систему премиальных за победу — 10 тысяч евро.

В руководстве клуба решили таким образом мотивировать команду, которая может вылететь в ФНЛ.

После введения премий казанцы проиграли «Локомотиву» (0:1) и «Уралу» (0:3). В заключительном туре «Рубин» на своем поле примет «Уфу» и в случае победы спасется от прямого вылета в ФНЛ. В случае поражения команда Леонида Слуцкого опустится на 15-е место в таблице и потеряет место в РПЛ.

Матч «Рубин» — «Уфа» состоится в субботу, 21 мая. Начало — в 17.00 (мск).

Монтассар Талби, Леонид Слуцкий и&nbsp;Юрий Дюпин с&nbsp;болельщицей &laquo;Рубина&raquo;. «Рубин» цепляется за РПЛ: Слуцкий бесплатно раздает билеты, игрокам обещали огромные премиальные

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ФК Рубин (Казань)
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
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Рубин – Уфа
 - : -
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