Шац поддержал переход полузащитника «Спартака» Бакаева в «Зенит»

Известный шоумен и болельщик «Зенита» Михаил Шац прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в клуб из Санкт-Петербурга.

Сегодня, 19 мая, появилась информация о том, что 25-летний россиянин может стать футболистом «Зенита» летом на правах свободного агента.

«Если Зелимхан нужен «Зениту», то почему нет? Клуб богатый, а Бакаев — один из самых ярких футболистов российского чемпионата. Если он в состоянии уйти, то что здесь такого? Но принимать решение все-равно должен тренерский штаб.

Здесь не надо искать никакой интриги. Здесь четко, я думаю, взвешенные и профессиональные требования. «Спартак» тоже не стал бы никакого игрока, Иванова, Петрова, Сидорова — любого, отдавать, если бы он нарушал структуру команды. Значит, команда вполне может жить без того или иного футболиста. Я считаю, что ни один из тренеров ярких и профессиональных клубов России не пошел бы против интересов своей команды», — приводит «Спорт день за днем» слова Шаца.

Бакаев — воспитанник академии «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и отдал 7 результативных передач в 35 матчах за красно-белых. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2022 года.