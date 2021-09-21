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Михаил Вилков жестко раскритиковал Слуцкого

12:46
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский арбитр Михаил Вилков раскритиковал поведение главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3).

20&nbsp;сентября. Казань. &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Леонид Слуцкий был удален во&nbsp;втором тайме.Слуцкого удаляет один и тот же судья. Тренер считает его профнепригодным

Судья Иванов в этой игре удалил Слуцкого. Обе желтые карточки тренер получил за разговоры с арбитром.

«Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! В первом тайме создавалось ощущение, что играет команда английской премьер-лиги против команды ФНЛ-2!

Высокообразованный тренер не должен позволять вести себя подобным образом! Своим поведением Леонид Викторович спровоцировал заполненные трибуны «Центрального» скандировать матерные слова в адрес судейской бригады! На стадионе присутствовали дети! А поведение главного тренера команды из республики Татарстан является, мягко говоря, неподобающим!

Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щеки по адресу!

Думаю, Ашот Рафаилович в данной ситуации встанет на защиту арбитров, которые не допустили грубых ошибок. И еще: тренера «Рубина» я предлагаю отправить поработать на 3-4 тура с командой ЮФЛ из Казани. Главную команду «Рубина» может возглавить тренер из ЮФЛ. Вдруг у него лучше получится", — сказал Вилков «СЭ».

«Зенит» набрал 20 очков и занимает первое место. У «Рубина» 14 очков и пятая позиция.

Рубин — Зенит

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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