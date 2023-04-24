В РПЛ установили рекорд по количеству пенальти за один тур

В матче «Спартака» против «Краснодара» пробит 10-й пенальти в 24-м туре РПЛ.

На 63-й минуте встречи Александр Соболев реализовал одиннадцатиметровый, который стал

Этот одиннадцатиметровый стал десятым в текущем туре РПЛ, что стало новым рекордом РПЛ. Предыдущий рекорд был установлен в 21-м туре РПЛ в 2005 году.