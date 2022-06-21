В РПЛ объяснили, почему затянули с календарем на сезон-2022/23

В РПЛ объяснили, почему релиз календаря на сезон-2022/23 вышел меньше, чем за месяц до начала чемпионата.

«От клубов поступала новая информация об ограничениях, поэтому расписание приходилось все время корректировать. Кроме того, долго обсуждалась структура чемпионата — когда начинать и заканчивать сезон», — сообщила пресс-служба РПЛ.

Во вторник, 21 июня РПЛ опубликовала календарь нового сезона.

Первый тур сезона-2022/23 РПЛ пройдет с 15 по 17 июля. Действующий чемпион России «Зенит» отправится в гости к «Химках», «Спартак» — к «Ахмату». ЦСКА сыграет дома с «Уралом».