В РПЛ объяснили, почему затянули с календарем на сезон-2022/23
В РПЛ объяснили, почему релиз календаря на сезон-2022/23 вышел меньше, чем за месяц до начала чемпионата.
«От клубов поступала новая информация об ограничениях, поэтому расписание приходилось все время корректировать. Кроме того, долго обсуждалась структура чемпионата — когда начинать и заканчивать сезон», — сообщила пресс-служба РПЛ.
Во вторник, 21 июня РПЛ опубликовала календарь нового сезона.
Первый тур сезона-2022/23 РПЛ пройдет с 15 по 17 июля. Действующий чемпион России «Зенит» отправится в гости к «Химках», «Спартак» — к «Ахмату». ЦСКА сыграет дома с «Уралом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|15.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
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Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -
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