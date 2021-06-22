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Лопырева посоветовала Салиховой отправиться во МХАТ

13:53
Виктория Лопырева. Фото Instagram
Виктория Лопырева. Фото Instagram
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Посол ФИФА и известная телеведущая Виктория Лопырева после провального матча с Данией (1:4) в интервью «СЭ» пошутила над словами в свой адрес гражданской супруги владельца «Спартака» — Заремы Салиховой.

— Недавно Салихова дала интервью, в котором обвинила Викторию Боню в моральном разложении иностранных футболистов. Прокомментируешь как-нибудь?

— Эх, Боня, ну почему тогда ты вчера не обезвредила наших противников — сборную Дании...

— Но там она и тебя упомянула пару раз...

— Честно, даже не сразу поняла, кто такая, — не слежу, кто с кем спит. Помню, как я била по мячу на матче «Спартака» на стадионе «Открытие Арена», как была ведущей мероприятия, когда красно-белые стали чемпионами, как болела за воротами, на фанатке, вместе с болельщиками... А женщину эту не помню, сорри. Я так поняла, у нее с футболом не сложилось. Может, во МХАТ тогда? (Смеется.) Давай о футболе.

Полностью интервью с Викторией Лопыревой можно прочитать здесь.

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