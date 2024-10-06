Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:30

Автобус «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком». Карпина и игроков сборной в нем не было

Автобус «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком»
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Автобус с игроками «Ростова» попал в ДТП.
Фото ФК «Ростов»
Выезд в Москву совсем не задался.

Выезд в Москву для «Ростова» сложился максимально неудачно. Помимо поражения в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3) еще и автобус с футболистами дончан попал в аварию на МКАД, об этом сообщило издание «РБ Спорт».

Что произошло

Игроки возвращались в Ростов-на-Дону после игры и на выезде из Москвы попали в небольшое ДТП — в клубный автобус врезался другой автомобиль. К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, а пресс-служба команды сразу же успокоила спортивную общественность.

«Действительно, один из автобусов попал в небольшое ДТП на МКАД по пути в Ростов-на-Дону. Никто не пострадал, все в порядке. Уже продолжили путь», — сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе желто-синих.

Валерий Карпин с игроками «Ростова»
Валерий Карпин с игроками «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что сказал Карпин

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в комментарии для «СЭ» подтвердил информацию об аварии.

«Правда, что клубный автобус попал в ДТП? Да, но все нормально», — заявил Карпин «СЭ».

При этом самого тренера, а также Виктора Онопко, Виталия Кафанова и вызванных в сборную России Максима Осипенко и Данила Глебова в автобусе не было. Они остались в Москве, поскольку 7 октября национальная команда начнет учебно-тренировочный сбор в Новогорске.

Наиль Умяров в&nbsp;матче против &laquo;Ростова&raquo;. Чудовищный привоз «Ростова» со «Спартаком». Одоевский затравил Глебова, а Умяров забил в пустые

Как «Ростов» сыграл со «Спартаком»

«Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 3:0. Все три гола красно-белые забили в первом тайме. Отличились Наиль Умяров и Шамар Николсон, сделавший дубль. Красно-белые продлили безголевую серию команды Карпина в чемпионате России до четырех игр.

Желто-синие после 11-го тура занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Подопечные Деяна Станковича с 19 баллами располагаются на пятой строчке.

РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Защитнику сборной Турции Демиралу открыли памятник с «волчьим салютом»
В Азербайджане депутаты попросили МИД страны пересмотреть сотрудничество с США
В СМИ рассказали о даче Чекалиной признательных показаний на первом допросе
Нетаньяху назвал позором слова Макрона о прекращении поставок оружия Израилю
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Популярное видео
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Масалитин не считает, что матч с «Ростовом» был легким для «Спартака»
Арутюнянц — о летних трансферах «Ростова»: «Ситуация непростая, поэтому довольны теми, кто приехал»
Арутюнянц — о результатах «Ростова»: «Что-то делаем не так. Ситуацию нужно будет исправлять»
Орлов о пенальти в ворота «Оренбурга»: «Очевидный фол, Ерохин пролетел мимо мяча из-за толчка сзади»
«Локомотив» — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Орлов о победе «Зенита» над «Оренбургом»: «Педро должен играть все 90 минут!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
2
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
3
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
6
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 2 : 2
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 1 : 0
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 3 : 0
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 2 : 0
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости