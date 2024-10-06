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Сегодня, 13:17

«Факел» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Факелом» и махачкалинским «Динамо» в 11-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Воронеже. Начало в 14.00 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Божин, Калинин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Браими, Мертенс, Марков, Ильин.

Запасные: Гудиев, Брызгалов, Юрганов, Мастерной, Сенхаджи, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Багателия, Гиоргобиани, Каштанов.

«Динамо»: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Юсупов, Глушков, Сандрачук, Агаларов, Касинтура, Гаджиев.

Запасные: Магомедов, Кирш, Ковачевич, Зинович, Сундуков, Мрезиге, Хоссейнеджад, Серверов, Магомедов.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
Динамо Мх

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
2
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
3
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
6
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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 8 1 1
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