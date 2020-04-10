В «Ростове» пока не обсуждали сокращение зарплат футболистов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что в клубе пока не было разговоров о сокращении зарплат игрокам из-за приостановки матчей.

— Если это нужно будет сделать, проблем не будет, футболисты с пониманием отнесутся, — цитирует тренера ТАСС со ссылкой на «РБК Юг». — Я думаю, не будет никаких проблем, другой вопрос: надо это или нет. Это не моя компетенция.

Ранее о снижении зарплат договорились «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Рубин», «Уфа» и «Крылья Советов».