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В «Ростове» пока не обсуждали сокращение зарплат футболистов

12:26
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов».
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов».
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что в клубе пока не было разговоров о сокращении зарплат игрокам из-за приостановки матчей.

— Если это нужно будет сделать, проблем не будет, футболисты с пониманием отнесутся, — цитирует тренера ТАСС со ссылкой на «РБК Юг». — Я думаю, не будет никаких проблем, другой вопрос: надо это или нет. Это не моя компетенция.

Ранее о снижении зарплат договорились «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Рубин», «Уфа» и «Крылья Советов».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8210133

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