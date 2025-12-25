В «Ростове» опровергли информацию, что клуб может не пройти лицензирование

Генеральный директор «Ростов» Игорь Гончаров прокомментировал новость о том, что команда может не пройти лицензирование РПЛ и сняться с чемпионата.

«100 процентов этого никогда не будет. Сейчас пакетом акций клуба владеет правительство Ростовской области. Регион не заинтересован, чтобы команда снималась. Будет сделано все, чтобы она играла и совершенствовалась», — приводит слова Гончарова matchtv.ru.

22 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что «Ростов» может недоиграть сезон из-за долга в 5 миллиардов рублей. По его информации, руководство клуба не оплатило зимние сборы команды, а с сентября/октября имеются долги по зарплате игрокам.