Быстров назвал лучших игроков чемпионата России в 2025 году

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» назвал лучших игроков 2025 года в РПЛ.

«Не хочу выделять одного игрока, такого нет. Есть несколько — Кисляк, Батраков, Агкацев», — сказал Быстров «СЭ».

В сезоне-2025/26 на счету 20-летнего Кисляка 5 мячей и 5 голевых передач в 27 играх за ЦСКА, 20-летний Батраков провел за «Локомотив» 23 матча, в которых забил 15 голов и сделал 6 результативных передач, 23-летний Агкацев провел за «Краснодар» 20 матчей и пропустил 14 мячей.