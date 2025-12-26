В Сербии сообщили, что Ивич не вернется в Россию ближайшей зимой

Известный агент Срджан Еремич поделился мнением о возможном возвращении тренера Владимира Ивича в чемпионат России.

«По моей информации, в ближайшее трансферное окно Владимир Ивич не вернется в чемпионат России», — приводит слова Еремича Odds.ru.

10 декабря сообщалось, что бывший главный тренер «Краснодара» отказался от предложения возглавить московское «Динамо».

48-летний Ивич с февраля 2025 года является главным тренеров клуба «Аль-Айн» из ОАЭ. После 9 туров его команда с 23 очками лидирует в турнирной таблице.

С января 2023 года по март 2024-го Ивич возглавлял «Краснодар».