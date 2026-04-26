В России запретили проносить на стадионы плакаты и флаги, не соответствующие традиционным ценностям

Болельщики в России не смогут проносить на официальные спортивные мероприятия средства поддержки, содержащие надписи или изображения, не соответствующие традиционным ценностям, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Кроме того, зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований теперь запрещается проносить или использовать средства индивидуальной мобильности и беспилотные воздушные суда, за исключением случаев, когда пронос таких предметов согласован с организаторами.

Также в обновленном документе допускается пронос горнов, дудок и вувузел только при условии согласования зрителем с организатором официального спортивного соревнования или уполномоченным им лицом. Отмечается, что такие приспособления должны размещаться в местах, где они не будут мешать другим зрителям.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max