В России разрешили использовать вувузелы на стадионах

Правительство РФ расширило список духовых инструментов, которые болельщики могут использовать на стадионах. К горнам и дудкам добавили вувузелы и другие «приспособления для извлечения звуков», сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную версию правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях.

Из документа исчез прямой запрет на пронос и использование вувузел. Однако ограничения сняты не полностью: пронос горнов, дудок и вувузел допускается только после согласования с организатором соревнований.

Таким образом, итоговое решение остается за устроителями матчей. Также в документе указано, что эти приспособления должны размещаться в местах, где они не будут мешать другим зрителям.

Вувузела — длинный южноафриканский рожок, получивший мировую известность на чемпионате мира по футболу 2010 года в ЮАР. Из-за громкого монотонного звука вувузелы позже запретили на многих спортивных соревнованиях по всему миру.

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