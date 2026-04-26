Лещенко: «Маринкин играет грамотно, практически без ошибок»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» мнением об игре полузащитника бело-голубых Тимофея Маринкина.

«Хороший парень. Прекрасный. Очень рад за него. Тимофей играет грамотно, практически без ошибок. Он не портит игры. Не уверен, что мы до конца используем Окишора. У нас много игроков. Давайте экономно экономить. Сейчас не так много денег в стране, надо об этом думать. Государственный подход должен быть», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» продлило контракт с 19-летним полузащитником до 2029 года. Маринкин с июня 2025 года выступает за вторую команду «Динамо».

В сезоне-2025/26 хавбек провел 8 матчей за основную команду «Динамо» и сделал 1 результативную передачу.