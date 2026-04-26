«Пари НН» — «Спартак»: стартовые составы команд

«Пари НН» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ. Игра начнется в 14.00 и пройдет в Нижнем Новгороде.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Карич, Шнапцев, Смелов, Сефас, Вешнер, Калинский, Бальбоа.

Запасные: Лукьянов, Крашевский, Кастильо, Пигас, Майга, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Урванцев, Грулев, Олусегун, Сидоренко.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Зобнин, Умяров, Барко, Мартинс, Маркиньос, Фернандеш, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Рябчук, Самошников, Саусь, Дмитриев, Денисов, Массалыга, Зорин, Гарсия.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 14:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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