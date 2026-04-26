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26 апреля, 12:53

«Пари НН» — «Спартак»: стартовые составы команд

Руслан Минаев

«Пари НН» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ. Игра начнется в 14.00 и пройдет в Нижнем Новгороде.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Карич, Шнапцев, Смелов, Сефас, Вешнер, Калинский, Бальбоа.

Запасные: Лукьянов, Крашевский, Кастильо, Пигас, Майга, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Урванцев, Грулев, Олусегун, Сидоренко.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Зобнин, Умяров, Барко, Мартинс, Маркиньос, Фернандеш, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Рябчук, Самошников, Саусь, Дмитриев, Денисов, Массалыга, Зорин, Гарсия.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
26 апреля, 14:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:2
Спартак
&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Пари НН» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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