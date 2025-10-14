14 октября 2025, 15:50

В России учрежден клуб имени Сергея Семака

Сергей Ярошенко

На общероссийской тренерской конференции был учрежден клуб имени Сергея Семака, сообщает пресс-служба «Зенита».

В данный клуб войдут футболисты, ставшие чемпионами России в качестве игроков и в качестве тренеров. На данный момент главный тренер «Зенита» является единственным обладателем подобного достижения.

В качестве игрока Семак дважды раз выигрывал чемпионат страны в составе «Рубина» и «Зенита», а также один раз — в составе ЦСКА. В качестве тренера он шесть раз подряд становился чемпионом России с «Зенитом».

Источник: ФК «Зенит»
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Черчесов признался, что хотел бы видеть «Грозный-Сити» на новой 500-рублевой купюре: «Я здесь живу и работаю»

Черчесов вспомнил, как австриец спрашивал у него «как это пишется на немецком языке»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 6 3 53-20 57
2
 Зенит 26 16 8 2 45-17 56
3
 Локомотив 27 13 10 4 51-35 49
4
 Спартак 27 14 6 7 44-36 48
5
 Балтика 26 11 13 2 37-16 46
6
 ЦСКА 27 13 6 8 38-28 45
7
 Рубин 27 10 9 8 25-26 39
8
 Динамо 26 9 8 9 44-37 35
9
 Ахмат 26 8 8 10 31-35 32
10
 Ростов 27 6 9 12 20-29 27
11
 Кр. Советов 27 6 8 13 29-47 26
12
 Оренбург 27 6 8 13 27-38 26
13
 Акрон 26 5 9 12 32-45 24
14
 Динамо Мх 26 5 9 12 16-32 24
15
 Пари НН 27 6 4 17 23-44 22
16
 Сочи 26 5 3 18 24-54 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.04 14:30 Ростов – Оренбург 0 : 1
25.04 17:00 Кр. Советов – Локомотив 2 : 0
25.04 19:30 Рубин – ЦСКА 0 : 0
26.04 14:00 Пари НН – Спартак 1 : 2
26.04 17:00 Краснодар – Динамо Мх - : -
26.04 17:00 Динамо – Сочи - : -
26.04 19:30 Зенит – Ахмат - : -
27.04 20:00 Балтика – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 7
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 22 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 24 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 25 1 2
Вся статистика

