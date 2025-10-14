В России учрежден клуб имени Сергея Семака
На общероссийской тренерской конференции был учрежден клуб имени Сергея Семака, сообщает пресс-служба «Зенита».
В данный клуб войдут футболисты, ставшие чемпионами России в качестве игроков и в качестве тренеров. На данный момент главный тренер «Зенита» является единственным обладателем подобного достижения.
В качестве игрока Семак дважды раз выигрывал чемпионат страны в составе «Рубина» и «Зенита», а также один раз — в составе ЦСКА. В качестве тренера он шесть раз подряд становился чемпионом России с «Зенитом».
Источник: ФК «Зенит»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|6
|3
|53-20
|57
|
2
|Зенит
|26
|16
|8
|2
|45-17
|56
|
3
|Локомотив
|27
|13
|10
|4
|51-35
|49
|
4
|Спартак
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|
5
|Балтика
|26
|11
|13
|2
|37-16
|46
|
6
|ЦСКА
|27
|13
|6
|8
|38-28
|45
|
7
|Рубин
|27
|10
|9
|8
|25-26
|39
|
8
|Динамо
|26
|9
|8
|9
|44-37
|35
|
9
|Ахмат
|26
|8
|8
|10
|31-35
|32
|
10
|Ростов
|27
|6
|9
|12
|20-29
|27
|
11
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|29-47
|26
|
12
|Оренбург
|27
|6
|8
|13
|27-38
|26
|
13
|Акрон
|26
|5
|9
|12
|32-45
|24
|
14
|Динамо Мх
|26
|5
|9
|12
|16-32
|24
|
15
|Пари НН
|27
|6
|4
|17
|23-44
|22
|
16
|Сочи
|26
|5
|3
|18
|24-54
|18
