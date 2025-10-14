В России учрежден клуб имени Сергея Семака

На общероссийской тренерской конференции был учрежден клуб имени Сергея Семака, сообщает пресс-служба «Зенита».

В данный клуб войдут футболисты, ставшие чемпионами России в качестве игроков и в качестве тренеров. На данный момент главный тренер «Зенита» является единственным обладателем подобного достижения.

В качестве игрока Семак дважды раз выигрывал чемпионат страны в составе «Рубина» и «Зенита», а также один раз — в составе ЦСКА. В качестве тренера он шесть раз подряд становился чемпионом России с «Зенитом».