Черчесов вспомнил, как австриец спрашивал у него «как это пишется на немецком языке»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов вспомнил забавный диалог с австрийцем во время обучения тренерской профессии.

«Закончил карьеру за рубежом. Играл в Германии, Австрии. Начал учиться тренерской профессии на чужом языке. Помню, как меня австриец толкает и спрашивает: «Как это пишется на немецком языке?» Думаю, вот дожили: австриец у осетина спрашивает...» — сказал Черчесов на общероссийской конференции тренеров.

Черчесов с 1996 по 2002 годы играл в австрийском «Тироле». В начале тренерской карьеры он возглавлял местные «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль».